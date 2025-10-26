Lewandowski trafi do Man Utd? Ratcliff zdecydował

Robert Lewandowski od pewnego czasu jest łączony z Manchesterem United. Tymczasem Sir Jim Ratcliffe podjął decyzję ws. transferu. Polak nie zostanie pozyskany przez Czerwone Diabły - donosi "Mirror".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Manchester United nie pozyska Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie pomoże dziś FC Barcelonie w meczu z Realem Madryt. Kapitan reprezentacji Polski po ostatnim zgrupowaniu zmaga się z kontuzją. Doświadczony napastnik ma problem z mięśniem dwugłowym uda. Coraz częściej mówi się o 37-latku w kontekście zmiany klubu. Kontrakt zawodnika z Dumą Katalonii wygasa bowiem 30 czerwca przyszłego roku.

Ostatnio pojawiły się interesujące informacje w kontekście Roberta Lewandowskiego i zmiany otoczenia. Polski snajper znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru United. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „Mirror”. Jak się okazuje, 37-latek nie zawita na Old Trafford. Sam Sir Jim Ratcliffe zablokował przyjście kapitana naszej kadry.

Wspomniane źródło zaznacza, że sam Ruben Amorim jest zainteresowany Robertem Lewandowskim. Sir Jim Ratcliffe jednak nie zgadza się na ten ruch. Większościowy właściciel Manchesteru United nie chce popełnić błędów z przeszłości, podpisując kontrakty z zawodnikami blisko sportowej emerytury. Polak zatem nie zawita na Old Trafford przez swój wiek. Warto zaznaczyć, że 37-latek jest również łączony z przeprowadzką do Al-Nassr.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie rozegrał dziewięć spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Polski zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców.