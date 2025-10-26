Ronaldo poprosił o wielki transfer Polaka! W grze też klub Messiego

Lewandowski rozchwytywany. Może zagrać z Ronaldo lub Messim
Kilka dni temu serwis El Nacional poinformował o niespodziewanej prośbie Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Al-Nassr miał przekonywać klub do sprowadzenia Roberta Lewandowskiego, któremu niedługo kończy się kontrakt z FC Barceloną. To nie pierwsze takie życzenie Portugalczyka. Latem 40-latek brał udział w transferze Kingsleya Comana z Bayernu Monachium.
Inne źródła potwierdziły, że Al-Nassr rzeczywiście interesuje się zakontraktowaniem Polaka. Niemniej jednak konkurencja jest olbrzymia. W grze o podpis Roberta Lewandowskiego znajduje się również Inter Miami, w którym występuje Leo Messi. Dziennikarz Ekrem Konur przekazał, że amerykański zespół szykuje dla kapitana reprezentacji Polski dwuletnią umowę.
Jaki kierunek powinien obrać Lewandowski?
- Arabia Saudyjska
- MLS
- Pozostanie w Europie
0 Votes
W gronie faworytów do pozyskania gwiazdora Barcelony nie brakuje także klubów z Europy. Najwięcej mówi się o Atletico Madryt oraz Milanie. Pojawiły się także plotki o Manchesterze United, ale ponoć właściciel Czerwonych Diabłów zablokował ten pomysł.
Preferencje Lewandowskiego na przyszłość wciąż nie są do końca znane. Natomiast jego odejście z Barcelony wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Kataloński serwis SPORT przekazał, że Blaugrana raczej nie planuje przedłożenia kontraktu i poszuka następcy polskiego napastnika.