Richarlison blisko nowego klubu. Napastnik może zostać w Premier League

Richarlison już w styczniu może opuścić szeregi Tottenhamu Hotspur. Ekrem Konur poinformował, że brazylijski napastnik rozważa powrót do Evertonu.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Everton szykuje zimowy hit transferowy. Richarlison może wrócić do The Toffees

Richarlison dołączył do Tottenhamu Hotspur w 2022 roku z Evertonu za kwotę blisko 60 milionów euro. Najlepszy okres w barwach Spurs zaliczył w sezonie 2023/24, kiedy zdobył 11 bramek w Premier League. Obecnie 28-letni napastnik często pełni rolę rezerwowego w drużynie Thomasa Franka, choć wciąż potrafi mieć realny wpływ na wyniki londyńskiego klubu. W trwających rozgrywkach Brazylijczyk strzelił trzy gole i dorzucił dwie asysty.

Według informacji dziennikarza Ekrema Konura, Richarlison jest gotów opuścić Tottenham, jeśli wpłynie satysfakcjonująca oferta. W gronie potencjalnych pracodawców wymienia się jego były klub – Everton, który rozważa sprowadzenie napastnika z powrotem na Hill Dickinson.

Dla Tottenhamu sprzedaż Brazylijczyka mogłaby być okazją do wzmocnienia ofensywy. Klub wciąż poszukuje napastnika, który zagwarantuje regularne gole, gdyż Dominic Solanke jest kontuzjowany. Nawet holenderski obrońca Micky van de Ven ma obecnie tyle samo bramek w Premier League, co Richarlison.

Richarlison znajduje się również na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej, a także Orlando City i Flamengo. Dla Spurs przyszły rok może być ostatnią szansą, by odzyskać znaczną część zainwestowanej kwoty za Brazylijczyka. Jego kontrakt z Tottenhamem obowiązuje do lata 2027 roku.