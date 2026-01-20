Reprezentant Polski na celowniku Pogoni Szczecin! Są też dwa inne nazwiska

Pogoń Szczecin zainteresowana jest pozyskaniem nowego obrońcy. Na liście zespołu znajduje się m.in. Paweł Dawidowicz. Nie jest to jednak jedyna opcja, o czym informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Pogoń rozgląda się za defensorem

Pogoń Szczecin w tym sezonie najpewniej rywalizować będzie o miejsce w górnej części tabeli, ale trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym Portowcy nadrobią przewagę z rundy jesiennej i awansują do eliminacji europejskich pucharów. Aktualnie bowiem w tabeli na ich koncie jest 21 punktów, a to przekłada się na 10 pozycję w tabeli PKO Ekstraklasy.

Zadanie więc nie będzie łatwe, ale z pewnością jeszcze jeden transfer bardzo by pomógł. Do tej pory bowiem klub sprowadził m.in. Karola Angielskiego oraz prawie 60-krotnego reprezentanta USA. Poza tym udało się także przedłużyć umowę Kamila Grosickiego. Niemniej to być może nie koniec, choć Alex Haditaghi pisał ostatnio, że więcej transferów nie będzie.

Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Pogoń rozgląda się za nowym środkowym obrońcą. W tym kontekście klub przygotowaną ma krótką listę nazwisk. Znajduje się na niej m.in. Paweł Dawidowicz, a więc reprezentant Polski, który od pół roku pozostaje bez klubu. Drugim nazwiskiem jest Andreasie Maxso, 31-letni Duńczyk, który również nie ma aktualnie klubu. Trzecie nazwisko nie jest ujawnione.

Co ważne, może to być połączone z odejściem Mariana Hui, który ma oferty z ligi tureckiej oraz chińskiej. O takim scenariuszu mówi się już od jakiegoś czasu.

