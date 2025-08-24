Reprezentant Polski blisko nowego klubu. Jan Urban pomógł przy transferze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban pomógł w przeprowadzce Kacpra Urbańskiego do Hiszpanii

Kacper Urbański obiecująco rozpoczął przygodę w Serie A w barwach Bologni. Jak się później okazało, nie zdołał utrzymać się na stałe w podstawowym składzie. Z czasem rozwój kariery wychowanka Lechii Gdańsk wyraźnie zwolnił. Od kilku miesięcy Polak poszukiwał nowego klubu, w którym mógłby regularnie grać.

Wszystko wskazuje na to, że kolejny etap kariery 11-krotnego reprezentanta Polski będzie mieć miejsce w Hiszpanii. 20-letni pomocnik jest o krok od transferu do RCD Mallorca z La Liga. Okazuje się, że proces negocjacji miał być mocno wspierany przez Jana Urbana, który już 4 września zadebiutuje w reprezentacji Polski w roli selekcjonera. Biało-Czerwoni na początku następnego miesiąca zagrają z Holandią w Rotterdamie, a następnie z Finlandią w Chorzowie.

Co ciekawe, hiszpański klub ma zapłacić za polskiego pomocnika trzy miliny euro. Według doniesień dziennika „Marca”, selekcjoner naszej kadry polecił Urbańskiego szkoleniowcowi Jagobie Arrasate, co miało przesądzić o finalizacji rozmów. Trener usłyszał, że Polak wniesie do zespołu z Majorki zarówno wszechstronność, jak i młodość do środka pola.

Przypomnijmy, że Kacper Urbański dołączył do Bologni w 2021 roku. W Serie A zdołał rozegrać 39 meczów. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Portal Transfermarkt obecnie wycenia ofensywnego pomocnika na sześć milionów euro. W trakcie letniego okna transferowego Urbański był także łączony z tureckim Samsunsporem, jednak młody Polak znalazł nowe wyzwanie w Hiszpanii, które ma być krokiem naprzód w jego karierze.