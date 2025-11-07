Real zdecydował ws. Rodrygo. Tyle trzeba za niego zapłacić

Rodrygo może latem pożegnać się z Realem Madryt. Jak podaje Defensa Central, Królewscy znacznie obniżyli swoje oczekiwania finansowe wobec skrzydłowego.

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real obniża cenę Rodrygo

Real Madryt zaczyna tracić wiarę w Rodrygo. Brazylijczyk nie potrafi odzyskać formy z poprzednich sezonów, a jego rola w drużynie Xabiego Alonso staje się coraz mniejsza. Mimo że trener stara się wprowadzać go do składu kosztem Viniciusa Juniora, efekty są rozczarowujące. Skrzydłowy coraz częściej siada na ławce rezerwowych.

Według doniesień hiszpański gigant zmienił swoje oczekiwania finansowe dotyczące potencjalnego transferu. Jeszcze latem Real wyceniał Rodrygo na około 90-100 milionów euro, lecz obecnie jego wartość spadła niemal o połowę.

Klub ze stolicy Hiszpanii jest gotów zaakceptować ofertę w granicach 50–55 milionów euro, jeśli zawodnik nie poprawi swojej dyspozycji do końca sezonu.

Sam Rodrygo w niedawnym wywiadzie dla dziennika „AS” zapewniał, że chce zostać w Madrycie. Podkreślił, że mimo plotek o możliwym odejściu, jego celem jest dalsze zdobywanie trofeów w barwach Los Blancos i dopóki klub będzie tego chciał, Brazylijczyk zostanie.

Jednak jego pozycja w drużynie staje się coraz słabsza. Władze Realu obawiają się, że jeśli 24-latek dalej będzie grał poniżej oczekiwań, jego wartość rynkowa spadnie jeszcze bardziej.

