Real wyznaczył priorytet! Chodzi o przyszłość Viniciusa Juniora

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real priorytetowo chce przedłużyć kontrakt Viniciusa

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dobrze, choć oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Niemniej Królewscy mają trzy punkty przewagi w tabeli La Liga nad drugą Barceloną, a w Lidze Mistrzów na ich koncie są trzy zwycięstwa po czterech kolejkach. Niemniej fanów z pewnością nieco niepokoić może ostatni tydzień, w którym najpierw przegrali z Liverpoolem, a następnie tylko zremisowali z Rayo.

Poza tym jednak wiele w ostatnim czasie znów mówi się o przyszłości Viniciusa Juniora. Do tej pory uznawano bowiem, że rozmowy nt. przedłużenia jego kontraktu zakończyły się fiaskiem, a ostatnie zachowania Brazylijczyka nie pomagają mu w przekonaniu Xabiego Alonso. Teraz jednak odmienne informacje przekazał serwis „Cadena SER”. Według doniesień, Real Madryt priorytetowo traktuje przedłużenie kontraktu Viniciusa Juniora. Co więcej, jak na ten moment klub nie ma zamiaru rozważać żadnych ofert za skrzydłowego.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał do tej pory 16 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 150 milionów euro. Jego obecna umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Rodrygo blisko odejścia z Realu Madryt? Ten klub wkracza do gry!