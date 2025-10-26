Real włączył się do walki o pomocnika. To transferowy cel gigantów

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce wzmocnić pomoc

Real Madryt poszukuje na rynku transferowym utalentowanych pomocników, którzy mogliby zapewnić drużynie stabilność w środku pola na wiele lat. Skauci hiszpańskiego giganta zwrócili uwagę na Khephrena Thurama. Zawodnik Juventusu ma za sobą dobre miesiące w Serie A. Według źródła klub przygotowuje ofertę w wysokości 70 milionów euro.

Liverpool także obserwuje sytuację 24-latka i może złożyć swoją propozycję. Anglicy są rozczarowani wynikami podczas bieżącego sezonu, dlatego mogą sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby wzmocnić skład. Khephren Thuram wzbudza również zainteresowanie Arsenalu oraz Chelsea.

Tymczasem reprezentant Francji skupia się na grze w Serie A, gdzie regularnie występuje, a w tym sezonie w siedmiu spotkaniach zanotował na swoim koncie gola oraz asystę. Kontrakt pomocnika jest ważny do 2029 roku. W związku z tym negocjacje będą bardzo skomplikowane, tym bardziej że Bianconeri nie chcą go sprzedawać.

