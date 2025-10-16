Khephren Thuram opuści Juventus? Może zakotwiczyć w Premier League

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Angielscy giganci zabiegają o Khephrena Thurama

Khephren Thuram jest obecnie filarem środka pola Juventusu i należy do czołówki pomocników w całej Serie A. 24-letni Francuz poczynił ogromny postęp w ostatnich miesiącach, stając się nie tylko kluczowym zawodnikiem ekipy Starej Damy, ale także jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku. Jego wszechstronność, siła fizyczna oraz zdolność do kreowania gry przyciągnęły uwagę wielu europejskich gigantów. Według mediów sytuację syna legendarnego Liliana Thurama bacznie monitorują najlepsze kluby z Premier League, które widzą w nim wzmocnienie składu na długie lata.

Jak podaje w piątkowe popołudnie brytyjski serwis „TBR Football”, zainteresowanie Khephrenem Thuramem wyrażają Arsenal, Chelsea i Liverpool. Wszystkie trzy zespoły są gotowe wyłożyć znaczącą sumę, aby sprowadzić trzykrotnego reprezentanta Francji na Wyspy Brytyjskie. Realizacja takiego transferu nie będzie jednak łatwa. Juventus nie zamierza bowiem rozstawać się ze swoim piłkarzem, który odgrywa istotną rolę w planach trenera Igora Tudora. Chorwacki szkoleniowiec chce budować wokół Thurama drużynę zdolną do walki o mistrzostwo Włoch i znaczące osiągnięcia w europejskich pucharach.

Angielscy potentaci najprawdopodobniej będą więc musieli obejść się smakiem, chyba że zdecydują się na złożenie oferty nie do odrzucenia. Khephren Thuram, który jest kuszony przez potęgi z Wysp Brytyjskich już od jakiegoś czasu, dołączył do zespołu Bianconerich w lipcu 2024 roku z OGC Nice za kwotę ponad 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 58 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 9 asyst. Aktualnie jego wartość rynkowa jest szacowana na 40 milionów euro. Kontrakt między zawodnikiem a Juventusem obowiązuje aż do 2029 roku, co dodatkowo utrudnia potencjalnym kupcom realizację tej transakcji.