Nico Paz wróci do Realu Madryt! Como straci grube miliony

Nico Paz i Real Madryt to temat, który od tygodni przewija się w mediach. Według dziennika AS transfer jest tylko kwestią czasu. Pomocnik ma odejść z Como latem 2026 roku.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Real Madryt wykupi Nico Paza. Como straci gwiazdę latem 2026 roku

Nico Paz to wychowanek akademii Realu Madryt, który opuścił macierzysty klub latem 2024 roku. Argentyńczyk urodzony w Hiszpanii przeniósł się do Como, które zapłaciło za niego 6 milionów euro. Warto dodać, że taka kwota obejmuje tylko 50% praw do zawodnika. Drugie tyle wciąż posiadają Królewscy, którzy kontrolują sytuację związaną z aktualnym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Nie jest tajemnicą, że Tottenham złożył ofertę wartą 70 milionów euro. Dla klubu z Serie A była to szansa, aby zarobić rekordowe pieniądze w historii z tytułu sprzedaży piłkarza. Como odrzuciło propozycję nie tylko z tego powodu, że nie chciało stracić największej gwiazdy. Na transfer do Premier League nie zgodził się także Real Madryt, który ma jasny plan na przyszłość 20-latka.

W Madrycie wiążą przyszłość z utalentowanym reprezentantem Argentyny. Dlatego jak informował Fabrizio Romano ich zamiarem jest sprowadzić go ponownie na Santiago Bernabeu latem przyszłego roku. Z kolei dziennik AS ujawnił, jak wygląda kwestia odkupu.

Kontrakt zawodnika został tak skonstruowany, że Real ma prawo odkupu w każdym roku jego trwania. Możliwe są trzy scenariusze, z czego ten pierwszy, czyli wykup w trwającym oknie transferowym nie wchodzi w grę. Teraz madrytczycy mogli sprowadzić młodego piłkarza za 8 milionów euro. Za rok kwota wzrośnie o kolejny milion, a za dwa lata wyniesie 10 milionów euro.

Marca sugeruje, że transfer będzie miał miejsce latem 2026 roku, więc transakcja zamknie się w kwocie 9 mln euro. Biorąc pod uwagę ostatnią ofertę Tottenhamu, trzeba jasno powiedzieć, że Como straciło szansę na potężny zastrzyk finansowy.