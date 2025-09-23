Real rusza po gwiazdę PSG. Perez dogadał się z agentem

Florentino Perez szykuje wielki transfer z Paris Saint-Germain. Według portalu El Nacional Real Madryt osiągnął już porozumienie z agentem piłkarza.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt chce sprowadzić pomocnika

Real Madryt rozpoczął nowy sezon w bardzo dobrym stylu, wygrywając wszystkie sześć rozegranych spotkań, zarówno w La Lidze, jak i Lidze Mistrzów. Jednak w klubie nadal mówi się o brakach na niektórych pozycjach. Królewskim rozglądają się za m.in. rozgrywającym.

Xabi Alonso uważa, że drużynie brakuje piłkarza o profilu byłych zawodników Los Blancos, czyli Toniego Kroosa czy Luki Modricia. Valverde i Bellingham mają inne atuty, dlatego kierownictwo klubu zaczęło szukać innego kreatywnego pomocnika.

Wybór padł na Vitinhę, który kapitalnie spisuje się w Paris Saint-Germain. Portugalczyk ostatnio znalazł się nawet na podium plebiscytu Złotej Piłki, zajmując trzecie miejsce za Laminem Yamalem i Dembele.

Niektórzy uważają, że to 25-latek powinien wygrać tę nagrodę ze względu na rolę, jaką odgrywa w zespole Luisa Enrique. Nic więc dziwnego, że Królewscy chcą go sprowadzić na Santiago Bernabeu.

Jak donosi serwis „El Nacional” Florentino Perez jest w kontakcie z agentem zawodnika, Jorge Mendesem. Ustalono, że jeśli Vitinha opuści PSG, to jego priorytetem będzie transfer do stolicy Hiszpanii.

Problem w tym, że paryżanie niechętnie rozstaną się ze swoją gwiazdą, która ma ważny kontrakt do 2029 roku. Mimo to Real wierzy, że w końcu dopnie swego.

Zobacz także: Real wyraził zainteresowanie gwiazdą Liverpoolu. The Reds długo się nie zastanawiali