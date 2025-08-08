Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wyraził zainteresowanie transferem Vitinhi

Vitinha znalazł się na celowniku Realu Madryt. Pomocnik Paris Saint-Germain swoją formą w minionym sezonie zrobił ogromne wrażenie na działaczach Królewskich. Portugalczyk błyszczał zarówno w barwach klubu, jak i reprezentacji. Jego ewentualny transfer miałby kosztować 90 milionów euro, ale dopiero latem 2026 roku, gdy aktywna będzie klauzula odejścia.

Oficjalnie Ligue 1 zakazuje wpisywania takich klauzul do kontraktów, ale zawodnicy i ich agenci coraz częściej znajdują sposoby, by je obejść. Tak właśnie miało być w przypadku Vitinhi, który ma umowę ważną z PSG aż do końca czerwca 2029 roku. Mimo tego zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, latem po mundialu w USA będzie mógł odejść za określoną wcześniej kwotę 90 mln euro.

25-letni pomocnik odgrywa coraz większą rolę w układance Luisa Enrique. Jego energia, inteligencja boiskowa i umiejętność przyspieszania gry uczyniły go kluczową postacią paryskiego zespołu. Nic dziwnego, że wzbudza zainteresowanie największych klubów Europy. W tym oczywiście Realu Madryt, który rozgląda się za przyszłym liderem środka pola.

Na razie jednak transfer wydaje się mało prawdopodobny. Florentino Perez nie planuje sprowadzenia Vitinhi już tego lata, a samo PSG nie zamierza sprzedawać jednego z liderów. Mimo to nazwisko Portugalczyka trafiło już na listę życzeń w Madrycie i może powrócić na pierwsze strony gazet za rok.