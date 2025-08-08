Real Madryt zainteresował się gwiazdą PSG. Klauzula odejścia warta 90 mln euro

14:02, 8. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  MARCA

Real Madryt zainteresował się transferem Vitinhi. W przyszłym roku klauzula odejścia gwiazdora Paris Saint-Germain ma wynieść 90 milionów euro - poinformował portal dziennika "MARCA".

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wyraził zainteresowanie transferem Vitinhi

Vitinha znalazł się na celowniku Realu Madryt. Pomocnik Paris Saint-Germain swoją formą w minionym sezonie zrobił ogromne wrażenie na działaczach Królewskich. Portugalczyk błyszczał zarówno w barwach klubu, jak i reprezentacji. Jego ewentualny transfer miałby kosztować 90 milionów euro, ale dopiero latem 2026 roku, gdy aktywna będzie klauzula odejścia.

Oficjalnie Ligue 1 zakazuje wpisywania takich klauzul do kontraktów, ale zawodnicy i ich agenci coraz częściej znajdują sposoby, by je obejść. Tak właśnie miało być w przypadku Vitinhi, który ma umowę ważną z PSG aż do końca czerwca 2029 roku. Mimo tego zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, latem po mundialu w USA będzie mógł odejść za określoną wcześniej kwotę 90 mln euro.

Czy Vitinha pasowałby do zespołu Realu Madryt?

  • Tak
  • Nie
  • Tak 57%
  • Nie 43%

21+ Votes

25-letni pomocnik odgrywa coraz większą rolę w układance Luisa Enrique. Jego energia, inteligencja boiskowa i umiejętność przyspieszania gry uczyniły go kluczową postacią paryskiego zespołu. Nic dziwnego, że wzbudza zainteresowanie największych klubów Europy. W tym oczywiście Realu Madryt, który rozgląda się za przyszłym liderem środka pola.

Na razie jednak transfer wydaje się mało prawdopodobny. Florentino Perez nie planuje sprowadzenia Vitinhi już tego lata, a samo PSG nie zamierza sprzedawać jednego z liderów. Mimo to nazwisko Portugalczyka trafiło już na listę życzeń w Madrycie i może powrócić na pierwsze strony gazet za rok.

POLECAMY TAKŻE

Luis Enrique
PSG blisko hitowego transferu. Gigant osiągnął porozumienie
Mariano Diaz
Mariano Diaz znalazł nowy zespół. Były napastnik Realu wrócił do La Ligi
Gianluigi Donnarumma
Donnarumma wyceniony przez PSG. To koniec!