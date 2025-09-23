Real wyraził zainteresowanie gwiazdą Liverpoolu. The Reds długo się nie zastanawiali

19:02, 23. września 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  talkSPORT

Real Madryt od pewnego czasu obserwuje Ryana Gravenbercha. Jak podaje talkSPORT, Liverpool zdecydował w sprawie transferu holenderskiego pomocnika.

Xabi Alonso
QSP / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gravenberch znalazł się na celowniku Realu Madryt

Ryan Gravenberch od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Jednak Liverpool jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza rozstawać się z 23-latkiem. Władze The Reds szykują dla swojego defensywnego pomocnika nowy kontrakt. Obecnie Holender ma ważną umowę do 2028 roku, jednak klub chce podkreślić jego rolę w drużynie.

Gravenberch w ostatnich tygodniach prezentuje świetną formę. Arne Slot regularnie stawia na byłego piłkarza Bayernu Monachium. Młody zawodnik rozpoczął sezon od pięciu pełnych występów, w których strzelił dwie bramki i zanotował dwie asysty.

Liverpool jest zadowolony z rozwoju reprezentanta Holandii. To pomocnik, który nie tylko dobrze spisuje się w defensywie i rozgrywaniu piłki, ale także zaczyna wspierać zespół w ofensywie. To sprawia, że jest jeszcze cenniejszym elementem drużyny,

Królewscy, którzy chcieliby wzmocnić środek pola od dawna obserwują Gravenbercha. Jednak 23-latek dobrze czuje się w Anglii i nie myśli na razie o odejściu. Klub z Anfield liczy na to, że dzięki przedłużeniu umowy będzie miał topowego pomocnika na lata.

W poprzednim sezonie wystąpił w 49 meczach, w których zanotował cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro.

