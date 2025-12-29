Real odrzucił prośbę Alonso! Hiszpan nie będzie zadowolony

Xabi Alonso poprosił Real Madryt o dodatkowe transfery w zimowym okienku. Jak donosi serwis ESPN prośbę szkoleniowca odrzucił Florentino Perez. Królewscy nie sprowadzą żadnego piłkarza.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso prosił o transfery, ale Real nie spełni jego prośby

Real Madryt zakończył 2025 rok na 2. miejscu w La Liga z czterema punktami straty do FC Barcelony. Xabi Alonso i spółka stracili fotel lidera przez spadek formy, który dotknął ich na początku listopada. W pewnym momencie w ośmiu meczach mieli tylko dwa zwycięstwa. Na całe szczęście dla kibiców Królewskich ich ulubieńcy wrócili na dobrą ściężkę, wygrywając trzy ostatnie spotkania w roku.

Przed zbliżającym się oknem transferowym Xabi Alonso poprosił Real o wzmocnienia. Jak informuje serwis ESPN odpowiedź Florentino Pereza była stanowcza. Prezydent klubu wykluczył możliwość jakichkolwiek ruchów na rynku transferowym w styczniu.

W Madrycie zdają sobie sprawę, że kilka pozycji wymaga wzmocnień. Natomiast będą trzymać się planu i następne transfery przeprowadzą dopiero latem. W styczniu Real nie przeprowadzi ani jednego transferu. Oznacza to, że Alonso musi korzystać z obecnych zawodników.

Latem na Bernabeu zaszło sporo zmian, zwłaszcza w obronie. Do zespołu dołączyli tacy piłkarze jak Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Alvaro Carreras. Jedynym wzmocnieniem w ofensywie był utalentowany Argentyńczyk – Franco Mastantuono.

Xabi Alonso i spółka do gry w 2026 roku wrócą 4 stycznia, gdy zmierzą się u siebie z Realem Betis. Później czeka ich rywalizacja o Superpuchar Hiszpanii. W półfinale zmierzą się z Atletico Madryt, zaś w finale ewentualnie z Bilbao lub Barceloną.