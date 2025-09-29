Real może pozyskać pomocnika. To ich wychowanek

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chema Andres może wrócić do Realu

Chema Andres zadebiutował w pierwszej drużynie Realu Madryt na początku roku. Kilka miesięcy później przeniósł się do VfB Stuttgart za trzy miliony euro i podpisał kontrakt do 2030 roku. W umowie znalazła się jednak opcja odkupu oraz zapis o zachowaniu przez Królewskich połowy praw do piłkarza. W związku z tym Los Blancos nadal mają duży wpływ na jego przyszłość.

Od początku sezonu 20-latek rozegrał sześć spotkań. Na boisku spędził ponad 220 minut i zdobył jedną bramkę oraz asystę. Gol z Borussią Moenchengladbach zapewnił Stuttgartowi zwycięstwo. Takie występy sprawiają, że w Hiszpanii coraz głośniej mówi się o możliwym powrocie na Santiago Bernabeu.

Trener Sebastian Hoeness szybko zaufał młodemu pomocnikowi i regularnie daje mu minuty. Jak więc widać hiszpański pomocnik w Bundeslidze dostał więcej przestrzeni do rozwoju. To dobra wiadomość dla Realu. Klub obserwuje postępy młodego zawodnika i może rozważyć jego powrót w przyszłości. Czas pokaże, jak potoczy się dalsza kariera obiecującego piłkarza.

