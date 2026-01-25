Real może dostać niespodziewany zastrzyk gotówki! W grze transfer giganta

Real Madryt może wkrótce otrzymać pokaźny zastrzyk gotówki, mimo że nie planuje żadnej sprzedaży - podaje AS. Chodzi o wychowanka, który jest coraz bliżej zmiany klubu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real może zarobić 10 mln euro na sprzedaży Lazio

Real Madryt potrafi wypuszczać młodych zawodników, którzy później robią kariery poza klubem. Jednym z takich przykładów jest Mario Gila, obecnie podstawowy stoper Lazio. Hiszpan rozwijał się w akademii Los Blancos, a w 2022 roku ostatecznie przeniósł się do Rzymu.

Podczas sprzedaży do włoskiego klubu Królewscy zabezpieczyli się odpowiednią klauzulą. Zachowali bowiem 50% praw do zawodnika, co oznacza połowę kwoty z kolejnego transferu. Teraz ten zapis może sprawić, że Real dostanie solidny zastrzyk gotówki. Już od pewnego czasu 25-latek jest łączony z przejściem do AC Milan.

Rossoneri są gotowi zapłacić około 20 milionów euro. W konsekwencji połowa tej sumy trafiłaby bezpośrednio do hiszpańskiego giganta. Co ciekawe byłaby to większa kwota niż przy pierwotnej sprzedaży defensora, która opiewała na 6 milionów euro.

Obecnie wartość rynkowa Gili szacowana jest nawet na 30 milionów euro, ale jego kontrakt z Lazio obowiązuje do 2027 roku. To sprawia, że cena może być niższa.

Milan nie jest jedynym zainteresowanym klubem, ale to właśnie mediolańczycy są obecnie najbliżej finalizacji transakcji. Jeśli ruch ten dojdzie do skutku, to dla Realu będzie to świetna wiadomość.

