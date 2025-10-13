AC Milan poluje na byłego obrońcę Realu Madryt

Andrea Iommarini / Alamy Na zdjęciu: Mario Gila

Mario Gila na radarze Milanu

AC Milan planuje wzmocnić linię obrony podczas najbliższego styczniowego okienka transferowego. Klub z San Siro, prowadzony od niedawna przez Massimiliano Allegriego, zamierza zakontraktować nowego stopera, który miałby zwiększyć rywalizację w formacji defensywnej i pomóc drużynie w walce o upragniony tytuł mistrza Włoch. Allegri uważa, że obecny skład wymaga większej głębi na pozycji środkowego obrońcy, zwłaszcza wobec napiętego kalendarza spotkań oraz częstych urazów. Niewykluczone, iż Milan osłabi swojego ligowego rywala, ściągając do siebie czołowego stopera występującego w Serie A.

Jak informuje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, głównym celem transferowym mediolańskiego giganta stał się bowiem obrońca Lazio Rzym – Mario Gila. Kontrakt 25-letniego Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, klub ze Stadio Olimpico może być skłonny sprzedać zawodnika już zimą, by w przyszłości uniknąć ryzyka utraty piłkarza za darmo. Gila, znany ze świetnego ustawiania się i znakomitej gry w powietrzu, jest jednym z filarów defensywy Lazio, co czyni go atrakcyjną opcją dla Milanu.

Warto dodać, że o sprowadzenie Mario Gili może powalczyć również Inter Mediolan, czyli drugi z potentatów rozgrywających na co dzień swoje mecze na San Siro. Co ciekawe, jeśli transfer do któregoś z mediolańskich klubów dojdzie do skutku, to połowa z kwoty tej transakcji trafi na konto Realu Madryt. Mianowicie, hiszpański potentat nadal posiada 50 procent praw do karty zawodniczej stopera. Mierzący 185 centymetrów obrońca szkolił się w akademii Królewskich w latach 2018-2022, po czym przeniósł się do Włoch, by podbić Serie A. W tym momencie wartość rynkowa defensora wynosi mniej więcej 30 milionów euro.