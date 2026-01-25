Nie tak miało być w Madrycie? Gigant Premier League obserwuje gwiazdę Realu

Trent Alexander-Arnold latem minionego roku trafił do Realu Madryt z Liverpoolu. Tymczasem według informacji serwisu TEAMtalk możliwe, że niebawem zawodnik wróci do Premier League.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Manchester City zainteresowany Alexandrem-Arnoldem

Trent Alexander-Arnold z dużymi nadziejami trafił do Realu Madryt, mając być konkretnym wzmocnieniem na prawej obronie. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała 27-latka. Tymczasem według wieści TEAMtalk zawodnik znalazł się na radarze jednego z gigantów ligi angielskiej.

Źródło ujawniło, że Manchester City wykazał konkretne zainteresowanie piłkarzem. Okazuje się jednak, iż Alexander-Arnold niechętnie podchodzi do tematu kolejnej zmiany pracodawcy. Anglik jest zdeterminowany, aby walczyć o miejsce w składzie Królewskich. Zawodnikowi nie pomaga jednak ogólne rozczarowanie postawą gracza, które ma panować wśród władz Realu.

34-krotny reprezentant Anglii ma kontrakt ważny z ekipą z Estadio Santiago Bernabéu do końca czerwca 2031 roku. W tym sezonie Alexander-Arnold wystąpił jak na razie w 11 spotkaniach, notując jedną asystę. Na boisku zawodnik spędził blisko 500 minut. Aktualnie jest wyłączony z gry z powodu kontuzji mięśniowej. Niewykluczone, że piłkarz wróci na boisko w lutym.

Real z kolei już w najbliższą środę rozegra kolejne spotkanie w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Tym razem na drodze Los Blancos stanie Benfica. Mecz odbędzie się o godzinie 21:00. Real z ekipą z Portugalii zagra po raz pierwszy od lipca 2012 roku. Wówczas Królewscy wygrali wysoko z Lizbończykami (5:2).