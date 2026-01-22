Ancelotti nagrodzony zaufaniem. Kontrakt aż do mundialu 2030

Carlo Ancelotti po rozstaniu z Realem Madryt objął stery nad reprezentacją Brazylii. Tymczasem interesujące wiadomości na temat doświadczonego szkoleniowca przekazało Globo.

Carlo Ancelotti z nowym kontraktem

Carlo Ancelotti w maju minionego roku został selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Jak dotąd poprowadził Canarinhos w ośmiu meczach, notując średnią na poziomie 1,75 punktu na spotkanie. Ważne informacje na temat przyszłości Włocha przekazało Globo.

Źródło ujawniło, że Brazylijska Federacja Piłki Nożnej oraz doświadczony trener doszli do porozumienia w sprawie nowej umowy, która ma obowiązywać aż do mistrzostw świata w 2030 roku. Nowy kontrakt Ancelottiego ma zostać podpisany w pierwszych tygodniach lutego. Rozmowy dotyczące dalszej współpracy między stronami rozpoczęły się już w październiku i trwały do końca 2025 roku. Ostatecznie włoski szkoleniowiec przystał na warunki zaproponowane przez Brazylijską Federację Piłki Nożnej.

Ancelotti dzięki nowemu porozumieniu będzie mógł pochwalić się najwyższą pensją spośród wszystkich selekcjonerów reprezentacji narodowych. Jego wynagrodzenie ma wynosić około 10 milionów euro rocznie. Nowy kontrakt zostanie zawarty z uwzględnieniem dodatkowych premii uzależnionych od osiągniętych celów sportowych.

Reprezentacja Brazylii podczas mistrzostw świata w Ameryce Północnej będzie rywalizować w grupie C. Canarinhos zmierzą się z takimi drużynami jak Maroko, Haiti oraz Szkocja. Turniej zespół Ancelottiego rozpocznie 13 czerwca od spotkania z Marokańczykami, które zostanie rozegrane na MetLife Stadium.