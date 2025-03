Real Madryt zmienia plany! Możliwy sensacyjny powrót na ławkę trenerską

Zinedine Zidane może wrócić do Realu Madryt i ponownie objąć zespół Królewskich. Wszystko przez to, że Xabi Alonso nie jest gotowy zastąpić Carlo Ancelottiego, o czym donosi serwis "Fichajes".

Zinedine Zidane może wrócić do Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie nadal liczy się w walce o najważniejsze trofea. Królewscy mają spore szanse na to aby kolejny raz w ostatnich latach triumfować w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz zdobyć mistrzostwo Hiszpanii. Wiadomo jednak, że walka w obu tych rozgrywkach będzie trwała do końca i finalnie może zakończyć się różnie.

Nie jest też tajemnicą, że pozycja Carlo Ancelottiego zależy właśnie od wyników i trofeów w tym sezonie. Jeśli Królewskim nie uda się wygrać ani Ligi Mistrzów, ani ligi hiszpańskiej, to Włoch z pewnością odejdzie z klubu. Wiele jednak wskazuje, że także niezależnie od wyniku współpraca nie będzie kontynuowana i Ancelotti wraz z końcem sezonu pożegna się z klubem.

Wówczas miałby go zastąpić Xabi Alonso. A przynajmniej do tej pory taki był główny scenariusz. Teraz się to zmieniło. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Zinedine Zidane może ponownie zasiąść na ławce Realu Madryt, ponieważ Xabi Alonso nie jest gotowy zastąpić Carlo Ancelottiego. To sensacyjne wieści, które absolutnie zmieniają dotychczasowe myśli kibiców oraz wszystkich wokół klubu.

Zinedine Zidane to jeden z najbardziej utytułowanych ludzi w historii futbolu. Wygrywał on trzy razy Ligę Mistrzów jako trener Realu oraz raz będąc piłkarzem. Do tego był także mistrzem świata z reprezentacją Francji. Na koncie ma Złotą Piłkę. Jako trener prowadził Los Blancos w 263 meczach.

