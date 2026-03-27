Real Madryt zdecydował. Ten piłkarz opuści klub latem

Real Madryt oraz Dani Ceballos podjęli decyzję, że latem dojdzie do rozstania. Hiszpański pomocnik nie wypełni kontraktu, a klub postara się ułatwić mu poszukiwania nowego miejsca pracy - informuje "Marca".

Ceballos opuści Real. Koniec przygody

Real Madryt podejmuje kolejne decyzje w temacie kształtu kadry na przyszły sezon. Santiago Bernabeu ma opuścić David Alaba, zaś w przypadku Antonio Rudigera trwa jeszcze intensywna debata. „Marca” informuje o kolejnym piłkarzu, który nie będzie kontynuował swojej kariery w stolicy Hiszpanii. To Dani Ceballos – obie strony wspólnie zdecydowały, że to najlepszy moment, aby zakończyć współpracę.

Dla Ceballosa obecny sezon jest bardzo trudny. Ma problemy zdrowotne, a do tego nie cieszył się zaufaniem Xabiego Alonso. Jego sytuacja nie poprawiła się również po objęciu zespołu przez Alvaro Arbeloę. Aktualnie leczy kontuzję i skupia się na tym, by wrócić do optymalnej dyspozycji. Real uważa, że 29-latek będzie miał coraz większe trudności z grą, a o sam zespół potrzebuje zmiennika o większej jakości.

Umowa Ceballosa obowiązuje do połowy 2027 roku, ale już wiemy, że nie zostanie wypełniona. Real nie będzie stawał mu na drodze, ale oczywiście nie zgodzi się również na transfer za darmo. Ułatwi mu poszukiwania nowego pracodawcy, natomiast transfer na pewno będzie gotówkowy.

To rozwiązanie ma być korzystne zarówno dla klubu, jak i Ceballosa. Już wcześniej był on łączony z odejściem i powrotem do Betisu. Ten kierunek w jego przypadku jest najbardziej prawdopodobny.