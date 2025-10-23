Real Madryt zdecydował. Gwiazdor zostanie w Hiszpanii

Real Madryt zamierza zimą wypożyczyć Endricka do innego klubu La Ligi - donosi "CaughtOffside". Oznacza to, że Manchester United nie zdoła przekonać Brazylijczyka do przeprowadzki do Premier League.

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick łączony z Manchesterem United. Napastnik ma zostać w La Liga

Real Madryt znakomicie rozpoczął sezon 2025/26. Dotąd jedynej porażki doznał w derbach z Atletico (2:5). Natomiast w hitowym starciu 3. kolejki Ligi Mistrzów Królewscy pokonali Juventus (1:0) na Santiago Bernabeu po golu Jude’a Bellinghama.

Nie dla wszystkich zawodników Los Blancos początek rozgrywek jest udany. Endrick siódmy mecz z rzędu rozpoczął na ławce rezerwowych. 19-letni Brazylijczyk jest coraz bardziej rozczarowany swoją pozycją w zespole Alonso. Napastnik wrócił niedawno do pełni zdrowia po kontuzji ścięgna udowego, ale wciąż czeka na premierowy występ w tym sezonie. Jego sytuacja budzi zrozumiały niepokój.

Według najnowszych doniesień serwisu „CaughtOffside”, Manchester United prowadzony przez Rubena Amorima próbował wykorzystać okazję i wypożyczyć Endricka na drugą połowę sezonu. Angielski klub złożył zapytanie dotyczące transferu, lecz Real natychmiast odrzucił propozycję.

Hiszpański gigant uważa, że Brazylijczyk powinien kontynuować rozwój w La Lidze. Na ten moment najpoważniejszym kierunkiem dla Endricka ma być Real Sociedad, utrzymujący doskonałe relacje z Królewskimi. W grze o napastnika pozostaje również Valencia.

Endrick dołączył do klubu ze stolicy Hiszpanii latem 2024 roku z Palmeiras. Łącznie w barwach Realu rozegrał 37 meczów i zdobył siedem bramek. Kontrakt 14-krotnego reprezentanta Canarinhos obowiązuje do czerwca 2030 roku.