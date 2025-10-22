fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Endrick

Endrick szuka nowego klubu. Manchester United się zgłasza

Endrick w debiutanckim sezonie na Santiago Bernabeu grał niewiele, ale Real Madryt oczywiście nie zamierzał z niego zbyt szybko rezygnować. Po odejściu Carlo Ancelottiego pojawiła się szansa, że pod wodzą Xabiego Alonso będzie w stanie wywalczyć miejsce w składzie. Nowy szkoleniowiec na wstępie poinformował utalentowanego napastnika, że nie może liczyć na regularne występy i najlepszym rozwiązaniem byłoby odejście na wypożyczenie. Ten się na to nie zdecydował, co uchodzi za błąd, gdyż w tym sezonie ani razu nie pojawił się jeszcze na boisku.

19-latek miał zmienić swoje nastawienie – teraz jest otwarty na zimowy transfer. Mowa oczywiście o wypożyczeniu, gdyż Real Madryt wciąż wierzy w jego rozwój i nie chce się z nim definitywnie rozstawać. Dla Endricka kluczowe jest znalezienie zespołu, który zagwarantuje mu regularne granie, a przynajmniej częstsze niż w stolicy Hiszpanii. Wśród zainteresowanych klubów wymieniany jest Manchester United, który może skorzystać z tej okazji.

W przypadku transferu do Manchesteru United wiele zależy od przyszłości jednego z napastników, którzy grają już na Old Trafford. Joshua Zirkzee jest tylko rezerwowym i myśli o odejściu, w tym głównie powrocie do Włoch. Jeśli zimą do tego dojdzie, Czerwone Diabły z chęcią sprowadzą nowego snajpera. Endrick to dla nich ciekawa opcja, zarówno w formie wypożyczenia, jak i transferu definitywnego.