Real Madryt zdecydował! 150 milionów i koniec

Real Madryt i Vinicius Junior najprawdopodobniej nie dojdą do porozumienia ws. nowego kontraktu. To oznacza, że Królewscy są otwarci na jego sprzedaż latem za 150 milionów euro, o czym donosi Sacha Tavolieri ze "Sky-Sports.ch".

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real gotów sprzedać latem Viniciusa Juniora

Real Madryt w tym sezonie spisuje się dobrze, choć z pewnością zawsze może być lepiej. Dowodem tego są chociażby dwa ostatnie mecz zespołu Xabiego Alonso, w których to najpierw przegrali oni z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, a w ostatni weekend stracili punkty w rywalizacji z Rayo.

Niemniej nadal ich sytuacja w tabeli La Liga oraz Ligi Mistrzów jest bardzo dobra. Pomimo tego jednym z tematów, który wzbudza największe zainteresowanie kibiców, to sprawa przyszłych transferów i ewentualnych odejść z klubu. Przede wszystkim w tym kontekście chodzi o Vinicusa Juniora. Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri ze „Sky-Sports.ch”, po fiasku rozmów nt. przedłużenia kontraktu, Real Madryt jest gotowy sprzedać Vinicusa najbliższego lata za 150 milionów euro.

Dziennikarz wspomina o ofercie z Arabii Saudyjskiej jako tej, która jest najbardziej możliwa. Poza tym już wcześniej właśnie kluby z tego kierunku kusiły Brazylijczyka. W obecnym sezonie Vinicius Junior rozegrał 16 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 150 milionów euro. Jego obecna umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

