Real Madryt zapytał o gwiazdę PSG! Trzeba zapłacić co najmniej 130 milionów

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real zapytał o transfer Vitinhy, otrzymał odpowiedź

Real Madryt tego lata przeprowadził kilka bardzo ciekawych transferów. Właściwie można powiedzieć, że letnie okienko transferowe pozwoliło zespołowi ze stolicy Hiszpanii konkretnie się wzmocnić, co jest dobrym prognostykiem przed zbliżającym się startem ligi. Wiadomo jednak, że poszukiwania nowych graczy nie są jeszcze zakończone i coś w temacie nowych twarzy w ekipie Xabiego Alonso może się jeszcze zdarzyć.

Jednym z wciąż aktualnych tematów jest poszukiwanie nowego pomocnika. Mówiło się o tym już jakiś czas temu, ale teraz Królewscy przeszli do konkretów. Według informacji przekazanych przez serwis „Foot01”, Real Madryt zapytał zespół PSG o możliwość transferu Vitinhy. W odpowiedzi usłyszeli oni, że cena minimalna za Portugalczyka wynosi 130 milionów euro. Nie wiadomo jednak, jak na to zareagował zespół Los Blancos.

Vitinha w barwach PSG wystąpił w minionym sezonie w sumie 57 razy i zdobył osiem goli oraz zanotował pięć asyst. W obecnej kampanii ma na swoim koncie siedem spotkań i jednego gola oraz dwie asysty w Klubowych Mistrzostwach Świata. Wycena 25-letniego pomocnika to 80 milionów euro. Na koncie ma 29 występów w reprezentacji Portugalii.

