Real Madryt zapytał Man City o wielki talent. U Guardioli gra rzadko

Real Madryt rozważa wypożyczenie jednego z obrońców Manchesteru City. Jak podaje Fichajes klub z Hiszpanii chce sprowadzić Abdukodira Khusanova. Uzbek gra bardzo rzadko pod wodzą Pepa Guardioli.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Khusanov może trafić do Realu Madryt na wypożyczenie

Real Madryt nie nastawia się na duże transfery w trakcie zimowego okna, ale niewykluczone, że wzmocnią skład, aby rozwiązać problem na środku obrony. W pierwszej części sezonu Xabi Alonso często musiał borykać się z brakami poszczególnych zawodników, co wynikało z kontuzji. Florentino Perez bierze pod uwagę wypożyczenie środkowego obrońcy, aby rozwiązać uporczywy problem.

Z informacji serwisu Fichajes wynika, że Real zainteresował się stoperem Manchesteru City. Ich uwagę przykuł Abdukodir Khusanov. Uzbek nie może liczyć na regularną grę pod wodzą Pepa Guardioli. Łącznie w tym sezonie rozegrał tylko 9 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Khusanov ma łatkę dużego talentu, przez co Man City zapłacił za niego zimą tego roku 40 milionów euro. Ze względu na brak szans w drużynie Obywateli, Real Madryt rozważa wypożyczenie piłkarza do końca sezonu jako krótkoterminową opcję.

Źródło przekonuje, że Manchester City jest otwarty na negocjacje ws. wypożyczenia Khusanova. Kluczową kwestią mają być warunki umowy, a dokładnie podział wynagrodzenia piłkarza. Warto dodać, że The Citiziens nie chcą rozstać się z 21-latkiem na stałe.

Khusanov, zanim trafił do Anglii, grał przez półtora roku we Francji, gdzie bronił barw RC Lens. W swoim CV ma również Energetik-BGU.