Real Madryt zamknął kadrę. Perez stanowczy ws. transferów

Real Madryt zamknął kadrę pierwszego zespołu na sezon 2025/2026. Jak podaje Marca, nie będzie już żadnych transferów przychodzących ani wychodzących. Królewscy wydali na wzmocnienia ponad 160 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez mówi pas. Real Madryt zamknął kadrę na sezon 2025/26

Real Madryt podczas letniego okna transferowego sprowadził czterech nowych zawodników. Kadrę pierwszego zespołu wzmocnili: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras i Franco Mastantuono. Królewscy wydali na nich ok. 167,5 mln euro. Z drugiej strony po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata pożegnali m.in. Lukę Modricia, Lucasa Vazqueza czy Jesusa Vallejo.

Pod koniec sierpnia w Madrycie więcej mówiło się o kolejnych odejściach niż transferach przychodzących. Dużym zainteresowaniem cieszy się Dani Ceballos, o którego zabiega Juventus czy Olympique Marsylia. Okazuje się jednak, że do transakcji nie dojdzie.

Z informacji podanych przez dziennik Marca wynika, że Real Madryt zamknął kadrę pierwszego zespołu na sezon 2025/2026. Oznacza to, że kibice nie zobaczą ani transferów przychodzących, ani wychodzących. Następne roszady w składzie możliwe będą dopiero w styczniu.

Xabi Alonso, który przejął stery w klubie przed klubowym mundialem jest zadowolony ze kształtu kadry zespołu. Jak dotąd Real Madryt rozegrał trzy mecze w lidze, w których odniósł komplet zwycięstw. Za nimi wygrane z takimi zespołami jak: Osasuna (1:0), Real Oviedo (3:0) i Real Mallorca (2:1). Z dorobkiem dziewięciu punktów zajmują na chwilę obecną 1. miejsce w tabeli LaLiga.