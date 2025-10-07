Real Madryt wskazał wymarzony transfer. Alonso chce gwiazdę PSG

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Desire Doue na liście transferowej Realu Madryt

Real Madryt w minionym oknie transferowym wydał nieco ponad 200 milionów euro, a najgłośniejszym transferem był Dean Huijsen z Bournemouth, za którego zapłacono ponad 60 mln euro. Z kolei Trent Alexander-Arnold trafił do stolicy Hiszpanii z Liverpoolu za symboliczną kwotę 10 mln euro, ponieważ jego kontrakt wygasał z końcem czerwca. Hiszpański gigant ściągnął Anglika tuż przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata.

Jak donosi Fichajes.net, Florentino Perez już planuje kolejne ruchy transferowe i poluje na Desire’a Doue, który imponuje formą w barwach Paris Saint-Germain. 20-letni Francuz jest według Xabiego Alonso brakującym elementem ofensywy Królewskich. Według doniesień, Kylian Mbappe miał osobiście zasugerować nazwisko Doue prezesowi jako priorytetowy cel transferowy.

Francuz trafił na Parc des Princes w 2024 roku z Rennes i podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. W tym sezonie zmaga się z urazem łydki, który wykluczył go z kilku spotkań, ale mimo tego zdołał rozegrać cztery mecze i zdobyć jedną bramkę. W poprzednim sezonie Francuz błysnął w finale Ligi Mistrzów, strzelając dwa gole i zaliczając asystę w zwycięstwie PSG nad Interem.

Doue może grać zarówno na obu skrzydłach, jak i ofensywnego pomocnika, co daje Alonso ogromną elastyczność taktyczną i możliwość rotacji składem. Według źródeł bliskich madryckiemu zarządowi, szacunkowa wartość transferu może sięgnąć nawet 150 milionów euro. Na ten moment wszystko zależy od stanowiska PSG, czy zdecyduje się przyjąć hitową ofertę.