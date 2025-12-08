Vinicius odrzucił ofertę Realu. Wyciekły szczegóły umowy

Vinicius Junior odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu. Real Madryt zaproponował mu podwyżkę do 20 milionów euro netto rocznie. Jak podaje The Athletic agent piłkarza zażądał o 10 mln większej pensji.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real zaproponował mu podwyżkę, ale Vinicius chce zarabiać jeszcze więcej

Vinicius Junior i jego przyszłość to jeden z najgorętszych wątków w hiszpańskich mediach. Kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2027 roku. Od wielu miesięcy trwają negocjacje ws. przedłużenia umowy, lecz porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Największym problemem są kwestie finansowe. Real Madryt nie chce zgodzić się na zdecydowanie zbyt wygórowane oczekiwania płacowe piłkarza.

Z informacji The Athletic wynika, że obecna pensja Viniciusa Juniora to 18 milionów euro po opodatkowaniu. Królewscy zaproponowali mu podwyżkę wynagrodzenia do 20 milionów euro netto rocznie. Agent piłkarza odrzucił ich propozycję, przedstawiając kosmiczne żądania.

Otoczenia brazylijskiego zawodnika chce, żeby ich klient podpisał historyczny kontrakt z klubem. Przyjmą ofertę Realu, jeśli będzie opiewała na 30 milionów euro netto rocznie. Wlicza się w to nie tylko pensja, ale również premia za wyniki i przedłużenie kontraktu.

Na ten moment nie wiadomo czy obie strony dojdą do porozumienia. Co więcej, Vinicius przyciąga duże zainteresowanie wśród klubów z Arabii Saudyjskiej. Ostatnio pojawiły się również informacje o możliwym transferze do Paris Saint-Germain lub Manchesteru City.

Real Madryt sprowadził Viniciusa latem 2018 roku z Flamengo, płacąc za niego 45 milionów euro. Łącznie rozegrał w klubie 343 spotkania, w których zdobył 111 bramek i zanotował 90 asyst.