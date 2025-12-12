Rafael Leao na liście życzeń giganta. To byłaby bomba transferowa

Arsenal wykazuje zainteresowanie Rafaelem Leao. Kanonierzy nie wykluczają złożenia oferty za skrzydłowego Milanu w niedalekiej przyszłości - czytamy w piątkowe popołudnie na brytyjskiej stronie CaughtOffside.com.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Arsenal zainteresowany Rafaelem Leao

Rafael Leao od kilku sezonów pozostaje jedną z największych gwiazd Milanu. 26-letni skrzydłowy imponuje formą na boiskach Serie A, dlatego nic dziwnego, że przyglądają mu się największe europejskie marki. Niewykluczone, iż 43-krotny reprezentant Portugalii już wkrótce będzie kontynuował swoją karierę w angielskiej Premier League, skąd napływa zdecydowanie największe zainteresowanie jego osobą.

Dotychczas najwięcej mówiło się o potencjalnej przeprowadzce Leao do Chelsea, jednak 26-latek może ostatecznie trafić do innego londyńskiego klubu.

Jak podaje w piątkowe popołudnie brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, poważne rozważania nad złożeniem oferty prowadzi Arsenal. Kanonierzy aktywnie poszukują wzmocnień na skrzydłach i nie wykluczają, że w niedalekiej przyszłości przedstawią propozycję za gwiazdora Milanu, chcąc ubiec konkurencję.

43-krotny reprezentant Portugalii broni barw ekipy Rossonerich od sierpnia 2019 roku, kiedy przeniósł się na San Siro z LOSC Lille za niespełna 50 milionów euro. W trwającej kampanii wychowanek Sportingu Lizbona rozegrał 12 spotkań, zdobył sześć bramek oraz zanotował jedną asystę. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro. Rafael Leao jest jednym z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych na europejskim rynku.