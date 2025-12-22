Atletico włączyło się do walki o podpis zdolnego Holendra

Kees Smit jest rozchwytywany na rynku transferowym. Do walki o zakontraktowanie holenderskiego pomocnika właśnie dołączyło Atletico Madryt - ujawnił Ekrem Konur.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Kees Smit na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt może wkrótce stanąć przed koniecznością poważnego wzmocnienia środka pola. Niepewna pozostaje bowiem przyszłość takich zawodników jak Koke czy Conor Gallagher, których dalsza gra na Estadio Metropolitano nie jest przesądzona. Jeśli jeden z nich lub obaj piłkarze zdecydują się na zmianę barw w jednym z najbliższych okienek transferowych, to władze stołecznego klubu będą zmuszone ruszyć na rynek.

Jak informuje Ekrem Konur, na radar Atletico Madryt trafiła gwiazdka Alkmaaru – Kees Smit. 19-letni Holender wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród europejskich gigantów, a teraz do walki o jego podpis dołączył zespół ze stolicy Hiszpanii.

Diego Simeone dostrzega w młodym pomocniku ogromny potencjał i wierzy, że może on idealnie wpasować się w intensywny styl gry drużyny Los Rojiblancos, zastępując Koke lub Gallaghera. Czas pokaże, czy Atletico wygra wyścig o jego zakontraktowanie.

Smit znajduje się także na liście obserwacyjnej Realu Madryt, Barcelony, Bayernu Monachium, Chelsea oraz Manchesteru United. Zdolny piłkarz w Eredivisie rozegrał dotąd 34 spotkania, w których zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Młodzieżowy reprezentant Holandii jest wyceniany na około 25-30 milionów euro. Niewykluczone, że środkowy pomocnik już wkrótce zadebiutuje w seniorskiej kadrze pod wodzą Ronalda Koemana.