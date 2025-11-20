Real Madryt wstrzymuje decyzję. Gwiazdor niepewny przyszłości

Antonio Rudiger wraca do treningów i skupia się wyłącznie na odzyskaniu pełnej sprawności. Tymczasem, według Sky Germany jego przyszłość w Realu Madryt pozostaje otwarta, a zainteresowanie wykazują kluby z Premier League i Arabii Saudyjskiej.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt analizuje przyszłość Rudigera

Real Madryt wciąż nie podjął decyzji dotyczącej nowego kontraktu dla Antonio Rudigera, którego umowa wygasa latem. Obrońca pauzuje od września, ale w ostatnich dniach wznowił treningi na murawie i liczy, że wróci do gry jak najszybciej. Dopiero wtedy mają ruszyć poważniejsze rozmowy o przedłużeniu współpracy.

Od miesięcy obie strony deklarują chęć kontynuowania współpracy. Sky Germany podaje jednak, że negocjacje zostały wyhamowane po kontuzji piłkarza. Real czeka na jego powrót do pełni zdrowia, a sam zawodnik chce najpierw udowodnić, że nadal może być kluczową postacią w drużynie Xabiego Alonso.

Jednocześnie na horyzoncie pojawiają się alternatywy. Kluby z Arabii Saudyjskiej poważnie interesują się stoperem i byłyby gotowe złożyć ofertę, jeśli rozmowy w Madrycie utkną w martwym punkcie. Równolegle możliwy jest też powrót do Premier League, gdzie Niemiec pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie po latach spędzonych w Chelsea.

Rudiger, odkąd trafił do Realu jako wolny zawodnik w 2022 roku, stał się jednym z ulubieńców szatni i kibiców. Jego przyszłość zależeć będzie jednak od tego, jak zaprezentuje się po powrocie na boisko i czy ponownie da drużynie stabilność, która była jego znakiem rozpoznawczym przez ostatnie dwa sezony. Królewscy muszą teraz podjąć ważną decyzję, czy przedłużyć z nim kontrakt czy też postawić na innych zawodników.

Zobacz również: Gwiazdor Man City poprosił o transfer do Barcelony. Pedri to popiera