Alexis Mac Allister wzmocni Real Madryt?
Real Madryt nie zalicza dobrego sezonu. Mimo to Królewscy awansowali do 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów, a także liczą się w walce o tytuł mistrza Hiszpanii. Na początku kampanii szkoleniowcem Los Blancos był Xabi Alonso. Słaba postawa drużyny sprawiła, że dokonano zmiany i dziś na ławce trenerskiej drużyny zasiada Alvaro Arbeloa. Tymczasem władze z Estadio Santiago Bernabeu przygotowują się już do letniego okienka.
Z informacji przekazanych przez dziennikarza „Liverpool Echo” dowiadujemy się, że Real Madryt po sezonie może przeprowadzić wielki transfer. I to prosto z boisk Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się Alexis Mac Allister z Liverpoolu. Wspomniane źródło spodziewa się, że Argentyńczyk już w letnim okienku zamieni The Reds na Los Blancos.
Real Madryt jednak musi mieć na uwadze, że Alexis Mac Allister wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Nie tak dawno mistrza świata łączono z szokującą przeprowadzką. Pomocnik The Reds stał się bowiem celem transferowym Manchesteru United. Czas pokaże, jak wyjaśni się przyszłość reprezentanta Argentyny.
Alexis Mac Allister w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań pod okiem Arne Slota. Pomocnik Liverpoolu zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.