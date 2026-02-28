Real Madryt może przeprowadzić latem wielki transfer. Królewscy poważnie interesują się Alexisem Mac Allisterem. Dziennikarz "Liverpool Echo" uważa, że gwiazda Liverpool po sezonie trafi na Estadio Santiago Bernabeu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexis Mac Allister wzmocni Real Madryt?

Real Madryt nie zalicza dobrego sezonu. Mimo to Królewscy awansowali do 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów, a także liczą się w walce o tytuł mistrza Hiszpanii. Na początku kampanii szkoleniowcem Los Blancos był Xabi Alonso. Słaba postawa drużyny sprawiła, że dokonano zmiany i dziś na ławce trenerskiej drużyny zasiada Alvaro Arbeloa. Tymczasem władze z Estadio Santiago Bernabeu przygotowują się już do letniego okienka.

Z informacji przekazanych przez dziennikarza „Liverpool Echo” dowiadujemy się, że Real Madryt po sezonie może przeprowadzić wielki transfer. I to prosto z boisk Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się Alexis Mac Allister z Liverpoolu. Wspomniane źródło spodziewa się, że Argentyńczyk już w letnim okienku zamieni The Reds na Los Blancos.

Real Madryt jednak musi mieć na uwadze, że Alexis Mac Allister wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Nie tak dawno mistrza świata łączono z szokującą przeprowadzką. Pomocnik The Reds stał się bowiem celem transferowym Manchesteru United. Czas pokaże, jak wyjaśni się przyszłość reprezentanta Argentyny.

Alexis Mac Allister w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań pod okiem Arne Slota. Pomocnik Liverpoolu zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.