Real Madryt może przeprowadzić latem wielki transfer. Królewscy poważnie interesują się Alexisem Mac Allisterem. Dziennikarz "Liverpool Echo" uważa, że gwiazda Liverpool po sezonie trafi na Estadio Santiago Bernabeu.

Alexis Mac Allister wzmocni Real Madryt?

Real Madryt nie zalicza dobrego sezonu. Mimo to Królewscy awansowali do 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów, a także liczą się w walce o tytuł mistrza Hiszpanii. Na początku kampanii szkoleniowcem Los Blancos był Xabi Alonso. Słaba postawa drużyny sprawiła, że dokonano zmiany i dziś na ławce trenerskiej drużyny zasiada Alvaro Arbeloa. Tymczasem władze z Estadio Santiago Bernabeu przygotowują się już do letniego okienka.

Z informacji przekazanych przez dziennikarza „Liverpool Echo” dowiadujemy się, że Real Madryt po sezonie może przeprowadzić wielki transfer. I to prosto z boisk Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się Alexis Mac Allister z Liverpoolu. Wspomniane źródło spodziewa się, że Argentyńczyk już w letnim okienku zamieni The Reds na Los Blancos.

Real Madryt jednak musi mieć na uwadze, że Alexis Mac Allister wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Nie tak dawno mistrza świata łączono z szokującą przeprowadzką. Pomocnik The Reds stał się bowiem celem transferowym Manchesteru United. Czas pokaże, jak wyjaśni się przyszłość reprezentanta Argentyny.

Alexis Mac Allister w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań pod okiem Arne Slota. Pomocnik Liverpoolu zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.

