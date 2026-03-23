Real Madryt to jego wymarzony klub! Gwiazda chce wielkiego transferu

21:29, 23. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: AS

Enzo Fernandez marzy o transferze do Realu Madryt. Z informacji dziennika AS wynika, że interesuje się nim także Paris Saint Germain. Argentyńczyk chce jednak przenieść się na Bernabeu.

Florentino Perez
Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez chce przenieść się do Realu Madryt

Real Madryt myśli o ściągnięciu nowego pomocnika, żeby wzmocnić środek pola. Wyrwa, jaka powstała po odejściu Toniego Kroosa i Luki Modricia nigdy nie została wypełniona. Po wielu miesiącach Florentino Perez chce naprawić ten błąd i pozyskać wielką gwiazdę. W kontekście transferu mówi się m.in. o takich piłkarzach jak Rodri, Alexis Mac Allister, Vitinha czy Enzo Fernandez.

Medialne doniesienia sugerują, że faworytem wydaje się Enzo Fernandez. Real Madryt miał przygotować nawet propozycję o wartości 120 milionów euro. Chelsea stara się zapobiec odejściu mistrza świata, proponując mu nowy kontrakt.

Sam piłkarz jest nastawiony na zmianę klubu. AS informuje, że Fernandez marzy o transferze do Realu Madryt. Pozyskaniem piłkarza interesuje się również Paris Saint-Germain, ale Argentyńczyk nie myśli o niczym innym, jak tylko o przejściu do Królewskich. W rozmowie z ESPN zapytany o swoją przyszłość zasiał wątpliwość wśród kibiców: „Czy w przyszłym sezonie będę w Chelsea? Nie wiem” – odpowiedział.

Jeśli miałoby dojść do transferu, nie będzie to wcześniej niż po Mistrzostwach Świata. Enzo Fernandez w pełni skupia się na dokończeniu sezonu z The Blues. Następnie weźmie udział w mundialu z reprezentacją Argentyny, która będzie bronić tytułu. W bieżącej kampanii rozegrał 46 meczów, w których zdobył 12 goli i zanotował 6 asyst. Umowę z Londyńczykami ma ważną do 2032 roku.

