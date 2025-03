Real Madryt szykuje mur nie do przejścia. To ma być forteca

fot. Baca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nowa defensywa Realu, czyli wizja, talent i 90 milionów euro

Real Madryt w trakcie trwającej kampanii musiał zmagać się z różnymi kłopotami kadrowymi, na co wpływ miały kontuzje. Przede wszystkim z tego powodu cierpiała linia defensywna Los Blancos. Tymczasem o planach przebudowy defensywy w klubie z Estadio Santiago Bernabeu wieściami podzielił się serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Trent Alexander-Arnold jest najważniejszym celem na liście życzeń. 26-latek aktualnie broni barw Liverpoolu, z którym ma jednak kontrakt ważny tylko do końca czerwca. Tym samym będzie mógł zasilić Real na zasadzie wolnego transferu. W stołecznej ekipie mocno liczą na wykorzystywanie wizji gry zawodnika i jego umiejętność podłączania się do gry ofensywnej.

Kolejnym kandydatem do gry w Realu jest Dean Huijsen. Jeszcze kilka miesięcy temu piłkarz reprezentował barwy Juventusu. W klubie z Turynu nie do końca jednak poznali się na talencie zawodnika. Eksplodował on jednak w Bournemouth i dzisiaj gracz znajduje się na celowniku czołowych europejskich klubów. Florentino Perez wydaje się jednak zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika. Może wyłożyć na transakcję nawet 50 milionów euro.

W końcu Real może wzmocnić się też na lewej stronie obrony. Na radarze Królewskich znajduje się Riccardo Calafiori. Włoch jeszcze nie stał się mocnym punktem defensywy Arsenalu, więc Real ma zamiar wykorzystać, podkreśla Fichajes.net. 22-latek na dzisiaj jest wyceniany na 40 milionów euro.

