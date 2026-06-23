Gikiewicz polecił Wiśle Kraków dwa transfery. „Jeden poszedł za grube miliony”

08:48, 23. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Wisła Kraków w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie. Obecnie pracują nad wzmocnieniem kadry pierwszego zespołu. Łukasz Gikiewicz na kanale Weszło ujawnił, że w przeszłości polecił Jarosławowi Królewskiemu dwa transfery.

Piłkarze Wisły Kraków
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków mogła ściągnąć dwóch piłkarzy z Jordanii

Wisła Kraków po czterech latach wywalczyła upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Obecnie skupiła się na transferach, żeby wzmocnić drużynę przed grą w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do zespołu dołączyło na razie dwóch zawodników: Marcel Łubik oraz Maxence Maisonneuve. Kolejne transfery to tylko kwestia czasu. Jarosław Królewski zapowiadał ok. siedmiu nowych piłkarzy.

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Okazuje się, że w przeszłości Biała Gwiazda miała okazję, żeby sprowadzić dwóch zawodników z Jordanii. Tamtejsza reprezentacja bierze udział w Mistrzostwach Świata 2026. Po dwóch porażkach odpadli z mundialu, ale historią z przeszłości przy okazji ostatniego spotkania podzielił się Łukasz Gikiewicz. Na kanale Weszło ujawnił, że polecił Jarosławowi Królewskiemu dwóch piłkarzy.

Znalazłem moje wiadomości do Jarosława Królewskiego, któremu polecałem dwóch zawodników Jordanii. Nie odpisał, a jeden z nich poszedł za grube miliony – ujawnił Łukasz Gikiewicz na kanale Weszło.

Gikiewicz nie ujawnił nazwisk, ale patrząc po zestawieniu najdroższych transferów w historii jordańskich piłkarzy, można wywnioskować, że chodzi o jednego z dwóch graczy. W sezonie 2024/2025 klub zmienili Mousa Tamari, przechodząc do Rennes za 8 mln euro oraz Tammer Bany, który został zawodnikiem West Brom za 4 mln euro. Są to dwaj najdrożsi jordańscy piłkarze w historii. Pozostałe transfery nie przekroczyły miliona euro.