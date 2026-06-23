Gikiewicz polecił Wiśle Kraków dwa transfery. „Jeden poszedł za grube miliony”

Wisła Kraków w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie. Obecnie pracują nad wzmocnieniem kadry pierwszego zespołu. Łukasz Gikiewicz na kanale Weszło ujawnił, że w przeszłości polecił Jarosławowi Królewskiemu dwa transfery.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków mogła ściągnąć dwóch piłkarzy z Jordanii

Wisła Kraków po czterech latach wywalczyła upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Obecnie skupiła się na transferach, żeby wzmocnić drużynę przed grą w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do zespołu dołączyło na razie dwóch zawodników: Marcel Łubik oraz Maxence Maisonneuve. Kolejne transfery to tylko kwestia czasu. Jarosław Królewski zapowiadał ok. siedmiu nowych piłkarzy.

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Okazuje się, że w przeszłości Biała Gwiazda miała okazję, żeby sprowadzić dwóch zawodników z Jordanii. Tamtejsza reprezentacja bierze udział w Mistrzostwach Świata 2026. Po dwóch porażkach odpadli z mundialu, ale historią z przeszłości przy okazji ostatniego spotkania podzielił się Łukasz Gikiewicz. Na kanale Weszło ujawnił, że polecił Jarosławowi Królewskiemu dwóch piłkarzy.

– Znalazłem moje wiadomości do Jarosława Królewskiego, któremu polecałem dwóch zawodników Jordanii. Nie odpisał, a jeden z nich poszedł za grube miliony – ujawnił Łukasz Gikiewicz na kanale Weszło.

Gikiewicz nie ujawnił nazwisk, ale patrząc po zestawieniu najdroższych transferów w historii jordańskich piłkarzy, można wywnioskować, że chodzi o jednego z dwóch graczy. W sezonie 2024/2025 klub zmienili Mousa Tamari, przechodząc do Rennes za 8 mln euro oraz Tammer Bany, który został zawodnikiem West Brom za 4 mln euro. Są to dwaj najdrożsi jordańscy piłkarze w historii. Pozostałe transfery nie przekroczyły miliona euro.