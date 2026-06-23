Talent walczy o przyszłość. Flick podejmie decyzję latem

Hector Fort rozpoczyna najważniejszy okres swojej dotychczasowej kariery. Obrońca wraca do Barcelony po udanym wypożyczeniu i podczas letnich przygotowań będzie walczył o miejsce w zespole Hansiego Flicka.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hector Fort dostanie szanę od Flicka

19-letni defensor spędził ostatni sezon w Elche, gdzie regularne występy pozwoliły mu zdobyć cenne doświadczenie na seniorskim poziomie. W Barcelonie panuje przekonanie, że wypożyczenie spełniło swoje zadanie. Fort wraca do klubu bardziej dojrzały pod względem taktycznym i lepiej przygotowany do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się 13 lipca i właśnie wtedy młody zawodnik dostanie szansę przekonania do siebie Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec zamierza uważnie przyjrzeć się kilku piłkarzom z klubowej akademii, a Fort znajduje się w tym gronie.

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Droga do pierwszego składu nie będzie jednak łatwa. Na prawej stronie defensywy niepodważalną pozycję ma Jules Kounde. W razie potrzeby na tej pozycji może występować także Eric Garcia, który w poprzednim sezonie kilkukrotnie potwierdził swoją przydatność w tej roli.

Konkurencja jest więc bardzo duża, ale Fort wierzy, że doświadczenie zdobyte w Elche pomoże mu zrobić kolejny krok. Klub liczy, że letnie sparingi pozwolą dokładnie ocenić jego gotowość do gry na poziomie pierwszego zespołu.

Według informacji „AS” sytuację zawodnika monitoruje już kilka klubów z Hiszpanii i zagranicy. Jeśli Fort przekona sztab szkoleniowy, pozostanie w kadrze Barcelony na nowy sezon. W przeciwnym razie możliwe będzie kolejne wypożyczenie, które pozwoli mu dalej zbierać minuty i rozwijać się na seniorskim poziomie.