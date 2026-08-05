Barcelona z ostatnią próbą. Deco poleciał do Madrytu po Alvareza!

Barcelona podejmuje ostatnią próbę transferu Juliana Alvareza. Do Madrytu udał się Deco, który będzie rozmawiał z agentem gwiazdy Atletico Madryt - informuje Gerard Romero.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez z szansami na transfer. Ostatnia próba Barcelony

Barcelona od miesięcy planuje wielki transfer Juliana Alvareza. Uznała, że to właśnie on będzie idealnym następcą Roberta Lewandowskiego i wymarzoną podstawową „dziewiątką” na kolejne lata. Do tej pory postawa Atletico Madryt blokowała natomiast finalizację tego ruchu – hiszpański klub twierdzi, że woli sprzedać swojego najlepszego piłkarza do zagranicznej drużyny, zamiast wzmacniać ligowego rywala.

Dla Alvareza liczy się tylko Barcelona. Podczas mistrzostw świata publicznie stwierdził, że jest chętny, by opuścić Atletico, natomiast nie wskazał preferowanego kierunku przeprowadzki. Media jednogłośnie twierdzą, że myśli jedynie o występach na Camp Nou. Choć w ostatnich dniach sprawa przycichła, nie ma mowy o rezygnacji. Duma Katalonii podejmie jeszcze jedną próbę przekonania wszystkich stron do tego transferu.

Na lotnisku w Madrycie przyłapany został Deco. Gerard Romero twierdzi, że w środę spotka się z agentem Alvareza, aby wspólnie wypracować strategię transferową. Co ciekawe, razem z Joao Amaralem mają także rozmawiać na temat innego zawodnika.

Obecnie trudno sobie wyobrazić, by Atletico faktycznie zmieniło nastawienie i puściło Alvareza do Barcelony. Gigant z Katalonii złożył dotąd jedną ofertę, wynoszącą około 100 milionów euro.