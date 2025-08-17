Real Madryt chce sprzedać Rodrygo, żeby sprowadzić dwóch piłkarzy

Real Madryt liczy, że sprzeda Rodrygo za 100 milionów euro. Zarobione pieniądze chcą wydać na dwóch nowych zawodników. Defensa Central sugeruje, że są nimi Adam Wharton i Ibrahima Konate.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Wharton i Konate – oni mają przyjść do Realu po sprzedaży Rodrygo

Real Madryt podczas letniego okna transferowego sprowadził czterech nowych zawodników. Mimo to w kadrze Xabiego Alonso wciąż występują pewne braki. Hiszpański taktyk ma ograniczone pole wyboru na pozycji pomocnika. Z tego względu do seniorskiego zespołu ma został włączony Thiago Pitarch. Nie brakuje również informacji, że przydałby się jeszcze jeden środkowy obrońca.

Z informacji Defensa Central wynika, że aktualnie na liście życzeń Realu Madryt jest dwóch piłkarzy. Pierwszy z nich to Ibrahima Konate, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Francuz jest przymierzany do Królewskich od dłuższego czasu, a fakt, że odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z Liverpoolem, tylko podsyca medialne doniesienia.

Drugi piłkarz, którego obserwuje Real to Adam Wharton, czyli defensywny pomocnik Crystal Palace. 21-latek cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ stara się o niego kilka klubów z Premier League. Niemniej jednak transfer zarówno Konate, jak i Whartona będzie możliwy pod warunkiem, że najpierw Królewscy zarobią na sprzedaży Rodrygo ok. 100 milionów euro.

W Madrycie podjęli decyzję, że chcą pozbyć się Brazylijczyka, korzystając z zainteresowania Manchesteru City. Obywatele wstrzymują potencjalną transakcję, ponieważ w pierwszej kolejności chcą zamknąć temat potencjalnego odejścia Savinho do Tottenhamu.