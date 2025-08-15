Real Madryt będzie go potrzebował. Ma być tajną bronią Alonso

15:50, 15. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Real Madryt ze względu na małą ilość pomocników będzie musiał szukać zawodników do rotacji w drużynie rezerw. Według dziennika AS tajną bronią Xabiego Alonso ma być Thiago Pitarch.

Xabi Alonso
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Thiago Pitarch może odegrać kluczową rolę w Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą pracowite lato, podczas którego dokonali kilku ciekawych wzmocnień. Florentino Perez skupił się jednak na transferach obrońców oraz jednego zawodnika ofensywnego. Bez zmian pozostała druga linia, gdzie brakuje głębi składu. Sytuacja stała się gorsza po Klubowych Mistrzostwach Świata, gdy z Królewskimi pożegnał się Luka Modrić.

Z racji tego, że zabrakło transferu środkowego pomocnika, Xabi Alonso musiał znaleźć inny pomysł, aby zwiększyć liczbę zawodników w środku pola. Wygląda na to, że hiszpański taktyk sięgnie po jednego z juniorów, który jest wychowankiem akademii.

Jak informuje dziennik Marca ważną rolę w tym sezonie może odegrać Thiago Pitarch. 17-latek ze względu na małą ilość pomocników ma zostać włączony do kadry pierwszego zespołu. W przypadku ewentualnych kontuzji bądź zawieszeń to on ma wypełnić powstałą lukę.





Pitarch miał już okazję, aby zagrać w meczu seniorskiego zespołu. Podczas ostatniego sparingu Realu z Tirolem pojawił się na murawie w 83. minucie, zastępując Kyliana Mbappe. Niewykluczone, że w nadchodzących rozgrywkach otrzyma jeszcze więcej okazji.





Mimo zaledwie 17 lat został szybko przesunięty do zespołu do lat 19, gdzie pod okiem Alvaro Arbeloy rozegrał 20 spotkań. Były piłkarz Realu Madryt przed sezonem przejął drużynę Kastylii i ponownie awansował nastoletniego zawodnika do wyższej kategorii wiekowej.






    
