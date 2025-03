Real Madryt sprzeda gwiazdę? Gigant oferuje 45 mln euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Tchouameni nie przekonuje Realu Madryt

Paris Saint-Germain prowadzi rozmowy w sprawie transferu Aureliena Tchouameniego. Paryski klub miał zaoferować 45 milionów euro plus bonusy. Francuski pomocnik, który trafił do Realu Madryt w 2022 roku z wielkimi oczekiwaniami, nie zdołał do końca spełnić pokładanych w nim nadziei.

Tchouameni uważany za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy swojego pokolenia, nie zdołał wywalczyć statusu niekwestionowanego podstawowego zawodnika w Realu Madryt. Jego adaptacja do stylu gry Królewskich przebiega wolniej, niż zakładano, co wzbudziło wątpliwości dotyczące jego przydatności w drużynie Carlo Ancelottiego. Dlatego pojawiły się spekulacje na temat jego możliwego odejścia.

PSG dostrzegło w Tchouamenim szansę na wzmocnienie swojego środka pola. Paryżanie widzą w nim zawodnika, który może dodać jakości i dynamiki w budowaniu akcji. Klub jest przekonany, że w nowym otoczeniu i z większą liczbą minut na boisku Tchouameni może wejść na swój najlepszy poziom.

Chociaż Real Madryt nie wyraził otwartej chęci sprzedaży zawodnika, oferta PSG może skłonić zarząd klubu do ponownego rozważenia jego przyszłości. Negocjacje są otwarte, a przyszłość 25-latka może się zmienić, jeśli mistrzowie Francji przekonają go do swojego projektu. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.

PSG kontynuuje strategię pozyskiwania młodych graczy o dużym potencjale. Luis Enrique chce wzmocnić swój zespół i powalczyć o triumf w Lidze Mistrzów.