Real Madryt sprowadza gwiazdę Liverpoolu. Slot skomentował sytuację

Alexander-Arnold zbliża się do Realu Madryt. Slot o tym nie myśli

Światowe media są przekonane, że Trent Alexander-Arnold latem 2025 roku wzmocni drużynę Realu Madryt. Anglik ma się przenieść na Santiago Bernabeu na zasadzie wolnego transferu, co oznacza, że Liverpool nie dostanie za niego żadnych pieniędzy.

Na pewno jest to bolesny fakt dla kibiców Liverpoolu, którzy stracą jednego z najlepszych piłkarzy drużyny w ostatnich latach. Ponadto niepewna jest przyszłość Virgila van Dijka i Mohameda Salaha, ponieważ ich kontrakty również kończą się 30 czerwca 2025 roku.

Do całej sytuacji odniósł się Arne Slot, który jasno zakomunikował, że nie obchodzą go sprawy poza sportowe. Holender nie chciał szeroko komentować potencjalnego transferu Alexandra-Arnolda, ale zaznaczył, że nie zakłóca to współpracy w drużynie.

– Niestety sytuacja Alexandra-Arnolda jest taka, że ​​jest kontuzjowany. Dla niego oznacza to, że jest w pełni skupiony na powrocie do zdrowia. Staramy się pomóc mu wrócić tak szybko, jak to możliwe – odpowiedział wymijająco Slot.

– Przez miesiące dyskusja o tych trzech zawodnikach toczyła się w górę i w dół, ale nigdy się na tym nie skupialiśmy. Virgil i Mo skupiają się na próbie wygrania derbów. Trent skupia się na próbie jak najszybszego powrotu do zdrowia – dodał.