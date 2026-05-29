Real Madryt rozbije bank. Perez wskazał trzy wielkie transfery

Real Madryt ma ambitne plany na lato, a Florentino Perez nie będzie oszczędzał na wzmocnieniach. W grę wchodzą trzy duże transfery. Cope ujawnia, że na liście życzeń znaleźli się: Alessandro Bastoni, Joao Neves i Victor Munoz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Bastoni, Neves i Munoz – te trzy transfery chce przeprowadzić Real

Real Madryt drugi rok z rzędu musiał pogodzić się z faktem, że nie uzupełnił gabloty o żadne znaczące trofeum. Po raz ostatni Królewscy mogli świętować latem 2024 roku, gdy sięgali po mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Florentino Perez ma dość czekania na sukcesy i zaplanował duże wzmocnienia w nadchodzące lato. Warunkiem jest oczywiście wcześniejsze zwycięstwo w wyborach prezydenckich.

Perez ambitnie podchodzi do tematu wzmocnień. W porównaniu do swojego kontrkandydata jego możliwe opcje wydają się zdecydowanie bardziej realne. Nazwiska zawodników, o jakich myśli obecny prezydent klubu ujawnił serwis Cope.

Kibice mogą przygotować się na trzy wielkie transfery. Pierwszy piłkarz na liście życzeń to Alessandro Bastoni. Środkowy obrońca byłby odpowiedzią na odejście Davida Alaby, a także podniesieniem jakości pierwszego składu. Do niedawna chciała go FC Barcelona.

Drugie nazwisko na liście to Joao Neves, czyli piłkarz, o którym nie tak dawno pisały hiszpańskie media. Jorge Mendes miał nawet zaoferować Realowi Madryt usługi piłkarza Paris Saint-Germain. Środek pola to jedna z pozycji, która priorytetowo wymaga wzmocnień.

Ostatni piłkarz, o jakim myśli Perez gra w La Liga, więc Los Blancos mieli okazję przyglądać mu się z bliska. Co więcej, w przeszłości był nawet piłkarzem Realu Madryt, ale nie przebił się do pierwszego składu. To oczywiście Victor Munoz, skrzydłowy Osasuny. O niego również przez moment zabiegała FC Barcelona.