Real Madryt i Rodrygo wkrótce mogą zakończyć współpracę. Jak się okazuje, Brazylijczyk może wylądować w Arabii Saudyjskiej. Kilka tamtejszych klubów jest gotowych zapłacić ponad 100 milionów euro - informuje "Defensa Central".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo kuszony przez saudyjskie zespoły

Real Madryt w pełni już skupia się na nowym sezonie. Choć okienko transferowe jeszcze trwa, to Królewscy nie będą już tak aktywni na rynku. W zasadzie na Estadio Santiago Bernabeu szykowane jest jeszcze tylko jedno rozstanie. Na wylocie z klubu znalazł się Rodrygo. Brazylijczyk wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Ostatnio nawet doszło do jego spotkania z przedstawicielami Liverpoolu.

Z informacji przekazanych przez „Defensa Central” dowiadujemy się, że Rodrygo może obrać zaskakujący kierunek. Zawodnik jest bowiem łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Kilka z tamtejszych klubów planuje wyłożyć na stół kosmiczne pieniądze, aby pozyskać Brazylijczyka. Mówi się, że są gotowe zapłacić Realowi Madryt ponad 100 milionów euro.

Rodrygo do transferu ma zostać przekonany oczywiście lukratywnym kontraktem. Wspomniane źródło zaznacza, że saudyjskie zespoły są gotowe podwoić pensję Brazylijczyka. Priorytetem zawodnika jest jednak gra na europejskim poziomie. Jednak nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja, gdy na stole pojawią się tak olbrzymie pieniądze.

W minionym sezonie Rodrygo rozegrał 54 spotkania w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Brazylii może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także 11 asyst.