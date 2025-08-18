Rodrygo i Manchester City? Guillem Balague wyjaśnił sytuację

Man City podjął decyzję, aby nie żegnać się z Savinho. Taki stan rzeczy sprawia, że jednocześnie Obywatele nie wzmocnią się jednym z graczy z Realu Madryt, podał Guillem Balague.

Manchester City odpuszcza transfer z udziałem Rodrygo

Manchester City ma zamiar odzyskać mistrzostwo Premier League. W ostatnich tygodniach wokół ekipy z Etihad Stadium pojawiało się wiele spekulacji transferowych. Nowe informacje na temat jednego z celów klubu przekazał Guillem Balagué w mediach społecznościowych.

Dziennikarz poinformował, że Manchester City zdecydował się nie sprzedawać 21-letniego skrzydłowego Savinho. Wcześniej pojawiały się wieści, że zawodnikiem interesował się Tottenham Hotspur i prowadził rozmowy w sprawie jego transferu.

W związku z decyzją władz klubu z Manchesteru definitywnie upadł temat pozyskania Rodrygo z Realu Madryt. Taki ruch był możliwy jedynie w przypadku odejścia Savinho. Jak dotąd Real nie otrzymał jednak żadnej oferty w sprawie Brazylijczyka ze strony jednego z gigantów ligi angielskiej.

Savinho trafił do Manchesteru City w lipcu 2024 roku z Troyes za 25 milionów euro. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Girony, PSV Eindhoven oraz Atletico Mineiro.

Zawodnik podczas Klubowych Mistrzostw Świata wystąpił w trzech meczach, notując jednego gola i jedną asystę. Łącznie spędził na boisku 300 minut. Już w sobotę może zaliczyć pierwszy występ w nowym sezonie Premier League – Manchester City zmierzy się w roli gospodarza na Etihad Stadium z Tottenhamem.

