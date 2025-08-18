Rodrygo i Manchester City? Guillem Balague wyjaśnił sytuację

Man City podjął decyzję, aby nie żegnać się z Savinho. Taki stan rzeczy sprawia, że jednocześnie Obywatele nie wzmocnią się jednym z graczy z Realu Madryt, podał Guillem Balague.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City odpuszcza transfer z udziałem Rodrygo

Manchester City ma zamiar odzyskać mistrzostwo Premier League. W ostatnich tygodniach wokół ekipy z Etihad Stadium pojawiało się wiele spekulacji transferowych. Nowe informacje na temat jednego z celów klubu przekazał Guillem Balagué w mediach społecznościowych.

Dziennikarz poinformował, że Manchester City zdecydował się nie sprzedawać 21-letniego skrzydłowego Savinho. Wcześniej pojawiały się wieści, że zawodnikiem interesował się Tottenham Hotspur i prowadził rozmowy w sprawie jego transferu.

Manchester City have decided Savinho is to stay



That kills any possibility of Rodrygo joining City (Real Madrid did not get an offer for him as it was depending on Savinho leaving) pic.twitter.com/RAaLDSAJh4 — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 18, 2025

W związku z decyzją władz klubu z Manchesteru definitywnie upadł temat pozyskania Rodrygo z Realu Madryt. Taki ruch był możliwy jedynie w przypadku odejścia Savinho. Jak dotąd Real nie otrzymał jednak żadnej oferty w sprawie Brazylijczyka ze strony jednego z gigantów ligi angielskiej.

Savinho trafił do Manchesteru City w lipcu 2024 roku z Troyes za 25 milionów euro. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Girony, PSV Eindhoven oraz Atletico Mineiro.

Zawodnik podczas Klubowych Mistrzostw Świata wystąpił w trzech meczach, notując jednego gola i jedną asystę. Łącznie spędził na boisku 300 minut. Już w sobotę może zaliczyć pierwszy występ w nowym sezonie Premier League – Manchester City zmierzy się w roli gospodarza na Etihad Stadium z Tottenhamem.

