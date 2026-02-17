Real Madryt podjął decyzję w sprawie klauzuli wykupu byłego skrzydłowego

Real Madryt uważnie śledzi rozwój Victora Munoza w Osasunie, ale nie zamierza aktywować klauzuli odkupu. Według Noticias de Navarra klub nie planuje jego powrotu w przyszłym sezonie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt nie skorzysta z klauzuli wykupu Munoza

Real Madryt latem 2025 roku pozwolił Victorowi Munozowi odejść do Osasuny Pampeluna, zachowując jednak 50 procent praw do zawodnika oraz opcję odkupu. 22 letni skrzydłowy szybko odnalazł się w nowym otoczeniu. W 26 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Jego dynamika i drybling zwróciły uwagę obserwatorów.

Mimo to Królewscy nie planują sprowadzać go z powrotem. Według Noticias de Navarra Królewscy doceniają jego rozwój i postępy. Wewnętrzne opinie są pozytywne. Munoz jest postrzegany jako klasyczny skrzydłowy z potencjałem na kolejne sezony w elicie. Problemem jest jednak konkurencja na tej pozycji.

W zespole prowadzonym przez Alvaro Arbeloę skrzydła są dobrze obsadzone. To główny powód, dla którego klub nie widzi dla niego miejsca w krótkiej ani średniej perspektywie. Real Madryt nie chce blokować jego kariery, skoro obecnie nie może zagwarantować mu regularnej gry.

Sam zawodnik ma być gotowy na dalszy rozwój w Osasunie. Jednocześnie budzi zainteresowanie klubów z Premier League. Jeśli dojdzie do transferu, Real Madryt może sporo zyskać. Zachowane 50 procent praw oznacza, że część kwoty trafi do Madrytu.

