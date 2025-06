Real Madryt zaplanował hit transferowy. Perez idzie po absolutną gwiazdę

Real Madryt wyznaczył priorytet transferowy do wzmocnienia środka pola. Według dziennika AS wymarzonym kandydatem jest Rodri. Transakcja miałaby dojść do skutku latem 2026 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri wymarzonym transferem Realu Madryt

Real Madryt ma dalekosiężne plany dotyczące transferów. Oprócz wzmocnień w nadchodzącym oknie transferowym Florentino Perez patrzy w przyszłość. Prezydent klubu ma świadomość, że szczególna potrzeba sprowadzenia nowych zawodników jest na pozycji środkowego pomocnika. W zespole Królewskich nie ma już Toniego Kroosa, a niebawem zabraknie także Luki Modricia.

W związku z tym potrzebna jest nowa gwiazda, która wypełni lukę po dwóch legendach Los Blancos. Nie jest tajemnicą, że od wielu miesięcy na liście życzeń Realu Madryt znajduje się Rodri. Reprezentant Hiszpanii gra obecnie w Manchesterze City.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do transferu nie dojdzie jednak w najbliższych miesiącach. Jak informuje dziennik AS najbardziej prawdopodobny termin to lato przyszłego roku. W połowie 2026 roku Rodri będzie miał tylko rok do wygaśnięcia umowy w Manchesterze City. Ten fakt ma pomóc Królewskim w negocjacjach nie tylko z zawodnikiem, ale także z angielskim klubem.

Rodri w 2024 roku został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie, zdobywając Złotą Piłkę. Ponadto w ubiegłym roku świętował także mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii. Na swoim koncie ma także triumf w Lidze Mistrzów oraz cztery tytuły mistrza Anglii. W barwach Manchesteru City wystąpił w 261 meczach, w których zdobył 26 goli i zaliczył 31 asyst.