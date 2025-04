Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rodri na radarze Realu Madryt

Trwająca kampania nie jest udana w wykonaniu Realu Madryt. Królewscy już pożegnali się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Podopieczni Carlo Ancelottiego uznali w dwumeczu wyższość Arsenalu. Los Blancos liczą się jeszcze w walce o tytuł mistrza Hiszpanii. Jednak ich strata do prowadzącej w tabeli FC Barcelony na sześć kolejek przed końcem rozgrywek wynosi cztery oczka.

Real Madryt po sezonie planuje dokonać przebudowy składu. W letnim okienko transferowym Florentino Perez i spółka zatem mogą dokonać wielu hitowych wzmocnień. Jeden z tropów prowadzi do Premier League. Jak poinformował „Sport Bild”, Królewscy wykazują zainteresowanie Rodrim z Manchesteru City.

Mistrz Europy jest postrzegany przez Real Madryt jako idealny następca Toniego Kroosa. Trudno jednak przewidzieć, czy transfer Hiszpana dojdzie do skutku. Pomocnik obecnie wraca do zdrowia po ciężkiej kontuzji, ale Manchester City zapewne będzie chciał zbudować monolit wokół 28-latka. Królewscy zatem będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić wychowanka akademii Atletico Madryt.

W obecnym sezonie Rodri rozegrał jedynie trzy spotkania w koszulce Manchesteru City. Hiszpański pomocnik już na początku kampanii doznał bardzo poważnej kontuzji. Powrót 28-latka jest datowany na początek następnych rozgrywek Premier League.