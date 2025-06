Real Madryt otrzymał ofertę od giganta. Może pozyskać wielki cel Barcelony

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Real Madryt może pozyskać Marcusa Rashforda

Nie jest tajemnicą, że Marcus Rashford nie znajduje się w planach Rubena Amorima na przyszły rok. W drugiej połowie zeszłego sezonu solidnie spisywał się na wypożyczeniu w Aston Villi. Jednak jak dotąd nie wystarczyło to, żeby zainteresowane kluby były skłonne zapłacić 40 milionów funtów, czyli tyle ile oczekuje za niego Manchester United. Również klub z Birmingham nie zdecydował się na wykupienie 27-latka.

W związku z tym Czerwone Diabły zdecydowały się zaoferować go innym klubom. W przeszłości łączono go z Barceloną, ale według „Defensa Central” to Real Madryt otrzymał propozycję sprowadzenia angielskiego napastnika do La Liga.

Królewscy szukają nowego napastnika, który mógłby rywalizować z Kylianem Mbappe. Jednak hiszpański gigant obecnie nie ma zamiaru podejmować działań w celu pozyskania Rashforda. To dobra wiadomość dla Barcelony, która wciąż myśli o sprowadzeniu gwiazdora, nawet jeśli do klubu trafi Nico Williams.

Wszystko wskazuje na to, że Rashford opuści Old Trafford, ale podobnie jak w styczniu finalizacja transferu nie będzie łatwa ze względu na wysokie wymagania finansowe Manchesteru United. Zawodnik nadal marzy o założeniu koszulki Dumy Katalonii, jednak przeprowadzenie tej transakcji może być skomplikowane.

