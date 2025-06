PSG chce cel Barcelony. Paryżanie oferują 80 mln euro za gwiazdę

Image of sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Diaz może trafić do PSG

Paris Saint-Germain po kapitalnym sezonie zakończonym z potrójną koroną już planuje kadrę na kolejny rok. Na radarze paryskiego klubu znalazł się Luis Diaz, który był jednym z celów Barcelony. Trener Luis Enrique poprosił zarząd o wzmocnienie pozycji skrzydłowego. Jak podaje portal „Carpetas Blaugranas” hiszpański szkoleniowiec jest zainteresowany sprowadzeniem gwiazdy Liverpoolu.

Klauzula wykupu zawodnika wynosi 80 milionów euro. Według doniesień francuski gigant jest gotowy zapłacić ją w całości. Duma Katalonii nie może sobie pozwolić na tak wysoką kwotę. Zresztą w ostatnich dniach z Barceloną jest łączony Nico Williams. Transfer gwiazdy Athletic Bilbao ma zostać ogłoszony w ciągu najbliższych dni.

Klauzula odstępnego reprezentanta Hiszpanii jest dużo niższa niż Diaza, bo wynosi ona 60 milionów euro. Williams jest także dużo młodszym zawodnikiem i wciąż może rozwinąć swoje umiejętności.

Wygląda na to, że PSG będzie chciało przekonać Kolumbijczyka do swojego projektu. Enrique może zaoferować mu ważną rolę w zespole. 28-latek w minionym sezonie wystąpił w 50 spotkaniach, w których strzelił siedemnaście bramek oraz zanotował osiem asyst. Jego kontrakt z The Reds obowiązuje do 2027 roku.

